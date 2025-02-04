Росія сповільнила наступ на фронті, але все ще зазнає великих втрат - ISW

Просування російських військ сповільнилося з листопада 2024 року по грудень 2024 року.

Попри те, що останнім часом російські загарбники знизили темпи просування в Україні, вони продовжують зазнавати великих втрат на фронті.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

У січні 2025 року російські загарбники зазнавали великих втрат на фронті в Україні, але темпи їх просування значно впали, порівняно з попереднім періодом.

У Міністерстві оборони України заявили, що в січні 2025 року російські війська зазнали 48 240 втрат, що становить приблизно три мотострілецькі дивізії. Таким чином січень став другим місяцем за кількістю втрат місяцем після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Геолокаційні дані вказують, що в січні російські загарбники просунулися в Україні і на території Курської області на 498 квадратних кілометрів, тобто по 16 кілометрів на день. Крім того, протягом місяця Росія втратила приблизно 96 квадратних кілометрів території, які вона контролювала раніше.

"Зменшення захопленої території приблизно на 100 квадратних кілометрів у період з грудня 2024 року по січень 2025 року в поєднанні з аналогічним щомісячним рівнем втрат вказує на те, що російські війська несуть такі ж високі втрати, попри менший територіальний прогрес у найближчій перспективі", - йдеться у повідомленні ISW.

Крім того, експерти вказують, що просування російських військ сповільнилося з листопада 2024 року по грудень 2024 року.

"За попередньою оцінкою ISW, російське військове командування, ймовірно, зазнало рекордних втрат особового складу з вересня 2024 року по листопад 2024 року, щоб сприяти більшому територіальному захопленню, але залишається незрозумілим, чи буде російське військове командування готове до таких втрат, якщо темпи просування російських військ продовжуватимуть знижуватися в міру того, як російські війська будуть просуватися до населених пунктів, які краще обороняються, таких як Покровськ", - зазначили в ISW.

Раніше повідомлялося, що у січні Збройні сили України змогли дещо збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності.

Ми раніше інформували, що США поновили постачання озброєння Україні після короткої зупинки, що тривала кілька днів.

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