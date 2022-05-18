Росія спровокувала поширення НАТО на 1200 км своєї території з майже мільйонним військом

Росія спровокувала поширення НАТО на 1200 км своєї території з майже мільйонним військом

Це суто російська історія: придумати собі ворога, оголосити міфу війну і отримати реальну проблему.

Путін, щоб не допустити розширення НАТО йде війною на одну країну, а в результаті отримує приєднання до Альянсу одразу двох країн. І виглядає як страшний сон для фанатів імперії – прямий кордон із Альянсом у 1200 кілометрів, йдеться в ТСН.

Тепер НАТО наближається до Росії на максимально непристойну відстань. Політ ракети на вотчину Путіна триватиме щонайбільше хвилин 5, а не 15 - як у міфі від Путіна про ракети із Харкова. Але у цьому випадку Кремль забуває про всі свої «червоні лінії».

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Така покірлива реакція може бути пов’язана із публічно оголошеними гарантіями безпеки для цих країн у разі вступу в Альянс. Це вже зробили США та Великобританія і доєднуються інші країни із гігантського оборонного блоку. Тобто вони вже наперед беруть під охорону Швецію та Фінляндію на випадок неадекватних дій неадекватного сусіда, про що весь час нагадують тамтешні неалекватні ЗМІ.

Десятиліттями ці країни не займали жодну із сторін. Чого лиш варта Швеція, яка під час Другої світової твердо заявляла про свій нейтралітет.

Повномасштабне вторгнення Путіна до України підштовхнуло фінів та шведів швидко переглянути свою позицію і тепер вони прямо заявляють, що йдуть в Альянс. Нейтральність поряд з рашистами перестала бути хоч якоюсь цінністю. «Вони (росіяни – ред.) підштовхнули до цього самі. Нехай подивляться у дзеркало», - заявив президент Фінляндії.

І цей союз взаємний. Відомо, що на озброєнні у Швеції 50 тисяч солдатів та офіцерів, а в разі нападу Фінляндія може зібрати до 900 тисяч військових. Внеском Фінляндії у НАТО стануть винищувачі F-35, а от цінність Швеції – острів Готланд у Балтійському морі. Відстань від цієї точки до центру керування балтійського флоту Росії у Калінінграді становить 300 кілометрів.

У Кремлі паніка і переполох: НАТО йде на схід

Першим наслідком вступу країн стане послаблення російського впливу на Балтійське море і особливо – йдеться про Фінський залив, адже Росія буквально опиняється в оточенні країн Альянсу.

Попередньо, рішення про прийом країн в Альянс мають ухвалити на літньому саміті НАТО в Мадриді. Цікаво, що за словами тимчасово повіреної США в Україні Крістіни Квін – таким сценарієм може і скористатися і Україна. Тобто вступ без отримання плану дій щодо членства.

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