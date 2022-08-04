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Росія спустошує склади з боєприпасами у Білорусі: чи свідчить це про підготовку до вторгнення армії РБ

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Росія спустошує склади з боєприпасами у Білорусі: чи свідчить це про підготовку до вторгнення армії РБ

Ілюстративне / Фото: Associated Press

Російські військові масовано вивозять боєприпаси зі складів, розташованих у Білорусі.

Згідно з домовленостями Росії та Білорусі, вивозять їх у Південний військовий округ РФ (Ростов-на-Дону).

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у Телеграм.

Загалом до кінця серпня заплановано вивезення 12 тис. тонн боєприпасів.  

Вивіз боєприпасів свідчить про те, що у російській армії - проблема з логістикою щодо своєчасної доставки у потрібній кількості до зони бойових дій в Україні. І вона настільки гостра, що РФ використовує ресурси із Білорусі. 

За даними "СтратКому", це дає привід сумніватися у можливому нападі білоруської армії. Зазначається, що Білорусь перетворилася на ресурсну базу для підживлення російських військ.

"Негативний момент, звичайно ж, у тому, що гострого та безповоротного дефіциту у накопиченні боєприпасів поки що не буде. А ось із доставкою їх передовим підрозділам - зовсім інше питання", - кажуть в "СтратКомі".

Нагадаємо, раніше радник Тихановської попередив про небезпеку нового наступу на Україну з Білорусі. Про що саме йдеться - читайте за посиланням.

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