Росія спустошує склади з боєприпасами у Білорусі: чи свідчить це про підготовку до вторгнення армії РБ

Згідно з домовленостями Росії та Білорусі, вивозять їх у Південний військовий округ РФ (Ростов-на-Дону).

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у Телеграм.

Також читайте Окупанти нарощують сили на Запорізькому та Херсонському напрямках: деталі від Генштабу ЗСУ

Загалом до кінця серпня заплановано вивезення 12 тис. тонн боєприпасів.

Вивіз боєприпасів свідчить про те, що у російській армії - проблема з логістикою щодо своєчасної доставки у потрібній кількості до зони бойових дій в Україні. І вона настільки гостра, що РФ використовує ресурси із Білорусі.

За даними "СтратКому", це дає привід сумніватися у можливому нападі білоруської армії. Зазначається, що Білорусь перетворилася на ресурсну базу для підживлення російських військ.

"Негативний момент, звичайно ж, у тому, що гострого та безповоротного дефіциту у накопиченні боєприпасів поки що не буде. А ось із доставкою їх передовим підрозділам - зовсім інше питання", - кажуть в "СтратКомі".

Нагадаємо, раніше радник Тихановської попередив про небезпеку нового наступу на Україну з Білорусі. Про що саме йдеться - читайте за посиланням.

Депортовані Росією маріупольці повернулися до України через Білорусь - Кирило Тимошенко в ТСН

Читайте також: