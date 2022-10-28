Росія стала гострою загрозою: Сполучені Штати опублікували нову оборонну стратегію

Війна в Україні показала всьому світу, що Кремль є загрозою для західних цінностей, заявили у Пентагоні.

Очільник Пентагону Ллойд Остін під час презентації нової оборонної стратегії США заявив, що Росія є гострою загрозою для Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Про це йдеться у відеозверненні.

Він перелічив ризики, які становить Росія: це ядерні загрози, загрози крилатих ракет великої дальності, кібернетичні та інформаційні операції, контркосмічні загрози, хімічна та біологічна зброя, підводна війна та широкі кампанії в сірій зоні, спрямовані, зокрема, проти демократій.

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"Безглузда війна Путіна проти України — найсильніша загроза світовому порядку від часів Другої світової — зробила це очевидним ще й усьому світу", — сказав він.

Чиновник повідомив, що уряд РФ зневажає незалежність своїх сусідів, прагне застосувати чинність, щоб нав'язати зміни кордонів та відновити імперську сферу впливу.

"На відміну від Китаю, Росія не може системно кинути виклик Сполученим Штатам у довгостроковій перспективі. Але російська агресія дійсно становить безпосередню і різку загрозу нашим інтересам і цінностям", — додав очільник Пентагону.

Він окремо наголосив на викликах стримування КНР, оскільки країна не лише бажає переробити світопорядок, а й нарощує для цього свої сили.

У документі також пояснюється, як США співпрацюватимуть із союзниками по НАТО та партнерами для посилення надійного стримування агресії РФ.

У тексті документа резюмували, що Сполучені Штати мають відмінні якості, які дають великі переваги, зокрема й у сфері національної безпеки.

Щоб протистояти цим загрозам, США створять кільце низькоорбітальних супутників — це прискорить виявлення гіперзвукових запусків, а також дасть можливість резервування — якщо під ударом опиниться один американський супутник, решта все ще працюватиме.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони США надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму $275 млн, який буде спрямований на посилення зусиль українських військових щодо витіснення російських загарбників з території країни.

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