"Росія стане відсталою країною": Подоляк прокоментував слова Путіна про загрозу розпаду РФ

Михайло Подоляк прокоментував заяву Путіна про те, якщо Росія розвалиться, то росіяни "як народ" можуть зникнути.

Кремлівський диктатор Володимир Путін днями визнав загрозу розпаду Росії. Він заявив, що "російський народ може не зберегтися – будуть московити та уральці".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова Путіна і наголосив, що певна низка етнічних територій дійсно піде у вільне плавання без Росії. А Росія буде маленькою (з точки зору впливу на глобальну політику - ред.) відсталою країною.

Про це Подоляк сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"По-перше, йому треба було читати українських авторів, а не Леніна. Тоді б він розумів, що немає ніяких росіян, а є московити. Мені видається, що логіка Путіна буде внесена до підручників по психіатрії. Людина почала 2014 року війну, взяла плацдарм, зробила кримінальні анклави, насичила їх російськими людьми, постійно провокувала Україну і всім при цьому говорила про якийсь народ Донбаса та ін. Після того вона (Путін - ред.), не зовсім розуміючи, що робить, повномасштабно заходить до України і починає тут убивати людей", - наголосив він.

Михайло Подоляк також зазначив, що Путін, зазнаючи поразки на полі бою почав говорити про дивні речі, як от "захист Росії" та чергові погрози застосувати ядерну зброю

"Програючи конвенційну війну, він говорить про дві речі. По-перше, "ми захищаємо Росію, щоб ми існували, бо якщо ми програємо, то ми існувати не будемо". Але тут треба поставити питання: чи ви потрібні світу в такому вигляді, як ви існуєте? По-друге, "ми програємо, тому що воювати ми не вміємо, воюємо кількістю. Але, між тим, у нас є ядерна зброя". Логіка у Путіна наступна: людина нападає, вбиває, а після того, як їй попередньо надавали по пиці, вона починає говорити про те, що Росію ображають і вона може розпастися. А вона обов’язково розпадеться. Якщо Росія програє, тоді втрачає сенс ключова концепція, яку Путін постійно продавав: "Бійтесь Росію, яка є великою країною". Величі Росії не буде, тому до Путіна приходять його піддані і говорять про те, що вони все віддали, а де ж велич?", - резюмував Михайло Подоляк.

Падіння режиму Путіна та крах Росії: сценарії

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