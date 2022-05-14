Росія ставить десятки країн перед загрозою цінової кризи на ринку продовольства та навіть голоду - Зеленський

Росія ставить десятки країн перед загрозою цінової кризи на ринку продовольства та навіть голоду - Зеленський

Президент України закликав сенаторів США офіційно визнати Росію державою-терористом.

Президент України Володимир Зеленський провів у суботу у Києві переговори з делегацією сенаторів США на чолі з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчеллом Макконнеллом.

Про це президент заявив у вечірньому звернення 14 травня.

"Вважаю, що цей візит вкотре демонструє міцність двопартійної підтримки нашої держави, потужність звʼязку між українським та американським народами. Обговорили різні напрямки підтримки нашої держави, зокрема оборонну та фінансову. А також і посилення санкцій проти Росії. Подякував за історичне рішення про поновлення програми ленд-лізу", - зазначив він.

Зеленський закликав сенаторів США офіційно визнати Росію державою-терористом.

Президент наголосив, що одне з питань, яким займається фактично щоденно, – це продовольча безпека.

"Дедалі більше держав світу усвідомлюють, що Росія, заблокувавши для нас Чорне море і продовжуючи цю війну, ставить десятки інших країн перед загрозою цінової кризи на ринку продовольства та навіть голоду. Це ще один стимул для нашої антивоєнної коаліції діяти більш рішуче разом", - додав він.

На переконання президента, зараз підтримка для України – і передусім зброєю – означає роботу на недопущення глобального голоду. "Що швидше ми звільнимо нашу землю і гарантуємо Україні безпеку, то швидше може відновитися нормальний стан продовольчого ринку", - резюмував Зеленський.

До України прибула делегація Сенату США