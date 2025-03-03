Росія ставить перед собою плани проведення наступальних дій у низці областей України – ГУР

Росія продовжує нарощувати свої наступальні зусилля, зокрема на територіях Херсонської та Запорізької областей. Кремль ставить перед собою завдання контролю над цими регіонами, незважаючи на протидію України.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Вони чітко для себе визначили найбільш критичні і найбільш актуальні напрямки ведення бойових дій. Насамперед це Покровський напрямок, Торецьк і Часів Яр для завершення всіх операцій, які вони спланували. Крім того - це Куп'янськ. Ми знаємо плани, які ставить перед собою Російська федерація, в тому числі – і можливість проведення штурмових і наступальних дій і в Херсонській, і в Запорізькій областях", - розповів він.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький підтвердив, що загроза наступальних дій з боку Росії залишається високою. За словами Скібіцького, Кремль неодноразово заявляв, що Херсонська та Запорізька області стали частиною Росії, що закріплено в її конституції. Російські представники стверджують, що будуть докладати усіх зусиль для утримання цих територій під своїм контролем.

"Загроза залишається. Кремль ставить перед собою завдання утримати ці регіони", — зазначив Скібіцький.

Також він підкреслив, що ситуація в Дніпропетровській області може загостритися. У разі успіху Росії в планах щодо кордонів цієї області, зростає ризик штурмових і розвідувальних операцій. Це може зменшити ефективність застосування артилерії і реактивних систем залпового вогню противника для нанесення ударів по українській інфраструктурі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Росії не потрібні землі, їй важлива присутність "руського міра" на всіх територіях, де був Радянський Союз.

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