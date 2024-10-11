Росія стає залежною від Північної Кореї — естонська військова розвідка

Удари по арсеналах на території РФ ще більше посилять нестачу боєприпасів для російської окупаційної армії.

Російська Федерація все більше залежить від допомоги Північної Кореї для продовження бойових дій в Україні.

На цьому наголосив на пресконференції голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає ERR.

Він нагадав, що внаслідок високоточного удару ЗСУ 3 жовтня загинуло шість північнокорейських офіцерів, які супроводжували постачання боєприпасів та перебували на російських позиціях у зоні бойових дій.

"Їхня мета полягає в тому, щоб фіксувати дефекти і стежити за використанням боєприпасів”, – зазначив полковник Ківісельг, додавши, що це свідчить про залежність РФ від постачання з Північної Кореї.

Водночас голова естонської військової розвідки відзначив, що Україна продовжує атаки ударними безпілотниками вглиб російської території по складах з боєприпасами, згадавши про удар по центральному ракетно-артилерійському складу біля міста Карачева у Брянській області РФ. За даними відкритих джерел, там зберігалися боєприпаси з Північної Кореї.

Це вже четвертий склад із артилерійськими боєприпасами, який було знищено під час атак безпілотниками.

Ківісельг припустив, що атаки по військових складах РФ продовжаться, що ще більше посилить нестачу боєприпасів для російської окупаційної армії.

Нагадаємо, на Харківському напрямку фіксується збільшення використання окупантами снарядів виробництва Північної Кореї.

Масові атаки по Росії - горять склади та аеродром | Топ новин

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