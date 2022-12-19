Росія стикається з гострою нестачею артилерійських боєприпасів - британський експерт

Генерали та міністри президента Володимира Путіна, ймовірно, надто бояться сказати йому, що Росія стикається з гострою нестачею артилерійських боєприпасів.

Це означає, що їх здатність проводити успішні наземні операції швидко зменшується, заявив голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Ентоні Радакін.

"Чому так відбувається - не секрет. Путін планував 30-денну війну, але російські гармати стріляють уже майже 300 днів. Шафа порожня. Морально, концептуально та фізично сили Путіна вичерпуються", - сказав Радакін.

Він додав, що Україні вже вдалося відвоювати понад половину захоплених після 24 лютого територій.

Нагадаємо, очільник Північноатлантичного альянсу вважає, що Росія налаштована продовжувати війну довго. Водночас у Вашингтоні твердять, що Кремль не відмовився від намірів захопити усю Україну. Путін не розглядає всерйоз закінчення цієї війни шляхом дипломатичних переговорів.

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