Росія стирає українські міста з лиця Землі: Зеленський розповів про нищення інфраструктури

Знищення українських міст - це свідома тактика росіян.

Росія цілеспрямовано знищує міста, лікарні та інфраструктуру України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу перед парламентом Південної Кореї,

"Ракетними та авіаційними ударами по нашій державі Росія знищила вже сотні інфраструктурних об'єктів, які забезпечували нормальне економічне та соціальне життя в Україні. Російські ракети та авіація руйнують нафтобази, склади з продуктами, аеропорти, вокзали, виробничі підприємства, університети. Одних тільки освітніх об'єктів на сьогодні знищено вже 938, лікарень - майже 300. Це - свідома тактика російських військ, а не щось там випадкове. Вони цілеспрямовано руйнують житлові квартали та цілі міста: з артилерії, мінометів, танків. Не одне місто, а десятки міст, які російські військові намагались стерти з лиця землі. Чорні руїни замість багатоповерхівок. Груди каміння та бетонних уламків замість того, щоб було звичайне мирне життя. Кількість загиблих ми і досі не можемо встановити", - сказав президент.

Читайте також: