"Росія стратегічно програла цю війну": Резніков запевнив, що окупанти не "виторгують" переговори

Міністр оборони України наголосив, що буде лише капітуляція Кремля.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що з допомогою терору і шантажу Кремль не "виторгує" нічого. Росіянам не вдасться українців ні залякати, ні занурити у темряву і холод.

Про це Олексій Резніков сказав під час відзначення представників різних професій та вручення відомчих відзнак за особистий внесок у Перемогу.

"…Не буде ніяких капітуляцій, крім капітуляції Кремля. Тому сьогодні російська влада намагається за допомогою терору і шантажу, можливо, "виторгувати" собі якісь теми для переговорів. У них нічого не вийде, і ми про це публічно відправляємо сигнали у всі столиці світу. Навіть у ті, які ще хочуть "адвокатувати" Кремлю та вести бізнес "as usual", - наголосив він.

Очільник Міноборони також підкреслив, що Збройні Сили України опанували і успішно застосовують в бою десятки типів західної зброї.

"Міжнародні партнери повірили у нас і хочуть бути співавторами нашої перемоги. Вони знають, що попереду дуже важкий шлях, але вони готові його з нами пройти. Росія стратегічно програла цю війну", - заявив Резніков.

Міністр нагадав, що мета України залишається незмінною – повернути усю нашу землю, включно з Кримом і українським Донбасом – вийти на міжнародно визнані кордони України 1991 року.

Переговори України та Росії

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що переговори з РФ – це останній крок до миру, а не перший. Він наголосив, що Росія продовжує використовувати дипломатію як зброю.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія не планує домовлятися з Україною, а заяви про переговори - це "димова завіса".

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що Путін не хоче йти на переговори і готовий продовжувати війну на виснаження.

У свою чергу генсек ООН Антоніу Гутерреш вважає, що найближчим часом переговори між Росією та Україною не відбудуться, проте він сподівається, що 2023 року війна в Україні закінчиться.

Читайте також: