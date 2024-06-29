Росія стрімко втрачає свою авіацію: ISW оцінив наслідки за останній час

Росіяни можуть змиритися зі зростанням втрат в авіації й далі намагатися завдавати ударів керованими авіабомбами.

Збройні сили України за перші пів року 2024 року пошкодили або знищили понад 30 російських військових літаків. Втрати спонукали до значного зниження активності окупантів на сході України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

"Українські сили знищили або пошкодили дев'ять літаків Су-25, один літак Су-57, два літаки МіГ-31, приблизно 13 літаків Су-34, два літаки Су-35, два літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50, один десантний командно-штабний літак Іл-22М11 та один стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 за перші шість місяців 2024 року", - нагадують аналітики.

За даними експертів, більшість ударів по російській авіації було завдано на тимчасово окупованих територіях України, за винятком кількох ударів над Азовським морем і на території Росії.

Український Стратком не уточнив, яку частину цих ударів становили перехоплення ППО російських літаків у польоті, а який відсоток – удари по російських літаках на аеродромах.

"Українські офіційні особи повідомили про збиття багатьох літаків Су-34 у лютому та березні 2024 року, хоча ISW не може підтвердити ці звіти. Збиття російських критично важливих літаків, таких як А-50 та Іл-22, раніше тимчасово обмежувало діяльність російської авіації над окупованою Україною, але українські війська ще не змогли суттєво спробувати протистояти цій повітряній зоні. Українські офіційні особи постійно підкреслюють потребу в додаткових засобах протиповітряної оборони та передових винищувачах, щоб суттєво конкурувати та підтримувати повітряний паритет із російськими силами", - зазначили аналітики.

Нагадаємо, 28 червня на Донеччині гвардійці збили ворожий літак Су-25 пострілом з ПЗРК "Ігла".

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