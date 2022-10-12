Росія створила мапи з окупованими територіями України, які вона спробувала анексувати (фото)

В Москві надійшли у продаж нові мапи Росії із внесеними тимчасово окупованими територіями України, які країна-агресорка намагалася анексувати.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Як пояснили в російському Центрі картографії, ці мапи випускаються на підставі даних Росреєстру.

Також відомо, що вигадані Росією мапи з територіями України друкуватимуть поштучно та малим накладом.

Фото: російські засоби масової пропаганди

Що відомо про спробу анексії українських територій

Російські окупанти провели у вересні фейкові "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини про "приєднання" цих територій до РФ. Не стало несподіванкою результати цих псевдоголосувань: Росія "намалювала", що більшість жителів цих регіонів висловилися "за".

Президент Росії Володимир Путін 30 вересня підписав "документи" про "приєднання" територій чотирьох областей України до складу РФ, вчинивши спробу анексії.

Вже 6 жовтня в Росії "включили" так звані "ДНР" та "ЛНР", Запорізьку та Херсонську області до переліку суб’єктів Федерації в конституції країни-агресорки. Варто наголосити, що всі ці "документи" не мають жодної юридичної сили і цивілізований світ не визнає ні псевдореферендумів, ні спроби анексії українських територій.

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