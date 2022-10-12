Росія створила мапи з окупованими територіями України, які вона спробувала анексувати (фото)

Вигадані Росією мапи з територіями України друкуватимуть малим накладом.
В Москві надійшли у продаж нові мапи Росії із внесеними тимчасово окупованими територіями України, які країна-агресорка намагалася анексувати.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.
Як пояснили в російському Центрі картографії, ці мапи випускаються на підставі даних Росреєстру.
Також відомо, що вигадані Росією мапи з територіями України друкуватимуть поштучно та малим накладом.
Що відомо про спробу анексії українських територій
Російські окупанти провели у вересні фейкові "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини про "приєднання" цих територій до РФ. Не стало несподіванкою результати цих псевдоголосувань: Росія "намалювала", що більшість жителів цих регіонів висловилися "за".
Президент Росії Володимир Путін 30 вересня підписав "документи" про "приєднання" територій чотирьох областей України до складу РФ, вчинивши спробу анексії.
Вже 6 жовтня в Росії "включили" так звані "ДНР" та "ЛНР", Запорізьку та Херсонську області до переліку суб’єктів Федерації в конституції країни-агресорки. Варто наголосити, що всі ці "документи" не мають жодної юридичної сили і цивілізований світ не визнає ні псевдореферендумів, ні спроби анексії українських територій.
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