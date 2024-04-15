Росія створила нове угруповання військ – де воно діє та що про нього відомо

Нове угруповання окупантів вже виконує бойові завдання.
Окупаційні війська Росії створили нове угруповання "Сєвєр", яке вже виконує бойові завдання на Бєлгородському напрямку. Вперше про "Сєвєр" згадали у зведенні Міноборони РФ 14 квітня.
"Інформаційний спротив" повідомив, що угруповання "Сєвєр" створили на базі колишнього угруповання прикриття кордону (УВ "Брянськ", УВ "Курськ" та УВ "Бєлгород"). Ним керує генерал-полковник А. Лапін.
"Зона відповідальності нового УВ "Север" – в межах території Брянської, Курської, Бєлгородської обл. РФ. Ймовірно, його основою стануть формування ЛВО, які на даному етапі перебувають переважно, або у стадії формування, або перегрупування", - пише "Інформаційний спротив".
На даний момент, до складу "Сєвер" передано:
- 11-й армійський корпус (АК), без 7-го окремого мотострілецького полку;
- 138-а окрема мотострілецька бригада (омсбр) зі складу 6-ї загальновійськової армії.
Ймовірно, до складу УВ "Сєвер" також увійдуть визначені формування зі складу 44-го АК (зараз формується у Карелії), скоріш за все й 25-та омсбр (ППД – м. Луга, Ленінградська обл. РФ)
Орієнтовно, УВ "Сєвер" буде нараховувати:
- до 46-48 тисяч особового складу;
- 350-360 танків;
- до 860 бойових броньованих машин;
- 940-950 артилерійських систем, починаючи з калібру 100-мм й включно із 120-мм мінометами;
- реактивних систем залпового вогню 110-120 одиниць;
- до 4-6 пускових установок оперативно-тактичного ракетного комплексу.
"Частково це вже стягнуто, або протягом найближчого часу планується стягнути на ці тактичні напрямки (Брянский, Курский та Бєлгородский)", - додали в "Інформаційному спротиві".
Нагадаємо, окупанти змінили командувачів на півдні – аналітики ISW назвали причину.
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