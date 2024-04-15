Росія створила нове угруповання військ – де воно діє та що про нього відомо

Окупаційні війська Росії створили нове угруповання "Сєвєр", яке вже виконує бойові завдання на Бєлгородському напрямку. Вперше про "Сєвєр" згадали у зведенні Міноборони РФ 14 квітня.

"Інформаційний спротив" повідомив, що угруповання "Сєвєр" створили на базі колишнього угруповання прикриття кордону (УВ "Брянськ", УВ "Курськ" та УВ "Бєлгород"). Ним керує генерал-полковник А. Лапін.

"Зона відповідальності нового УВ "Север" – в межах території Брянської, Курської, Бєлгородської обл. РФ. Ймовірно, його основою стануть формування ЛВО, які на даному етапі перебувають переважно, або у стадії формування, або перегрупування", - пише "Інформаційний спротив".

На даний момент, до складу "Сєвер" передано:

11-й армійський корпус (АК), без 7-го окремого мотострілецького полку;

138-а окрема мотострілецька бригада (омсбр) зі складу 6-ї загальновійськової армії.

Ймовірно, до складу УВ "Сєвер" також увійдуть визначені формування зі складу 44-го АК (зараз формується у Карелії), скоріш за все й 25-та омсбр (ППД – м. Луга, Ленінградська обл. РФ)

Орієнтовно, УВ "Сєвер" буде нараховувати:

до 46-48 тисяч особового складу;

350-360 танків;

до 860 бойових броньованих машин;

940-950 артилерійських систем, починаючи з калібру 100-мм й включно із 120-мм мінометами;

реактивних систем залпового вогню 110-120 одиниць;

до 4-6 пускових установок оперативно-тактичного ракетного комплексу.

"Частково це вже стягнуто, або протягом найближчого часу планується стягнути на ці тактичні напрямки (Брянский, Курский та Бєлгородский)", - додали в "Інформаційному спротиві".

Нагадаємо, окупанти змінили командувачів на півдні – аналітики ISW назвали причину.

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