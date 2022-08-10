Росія створила новий армійський корпус для війни в Україні - британська розвідка

До вербування допускаються чоловіки у віці до 50 років, які мають тільки середню освіту.

Росія створила новий армійський корпус для війни в Україні, але через "обмежений рівень народного ентузіазму" навряд чи зможе набрати до нього необхідну кількість людей.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Російське командування як і раніше стикається з конкуруючими оперативними пріоритетами – посиленням наступу на Донбасі і зміцненням оборони проти очікуваних українських контратак на півдні", - йдеться у дописі.

У відомстві повідомили, що для підтримки "спецоперації" в Україні Росія створила нове велике формування сухопутних військ - 3-й армійський корпус (3 АК), що базується в Муліно, в Нижегородській області на схід від Москви.

Росія, ймовірно, планує забезпечити більшу частину 3-го корпусу нещодавно сформованими "добровольчими" батальйонами, які формуються по всій країні. Російські регіональні політики підтвердили, що потенційним новобранцям нового корпусу пропонують вигідні грошові бонуси після того, як вони вирушать до України.

"Корпус російської армії зазвичай складається з 15-20 тисяч військовослужбовців, але Росії буде важко довести чисельність 3 АК до цього рівня, враховуючи дуже низький рівень ентузіазму населення щодо добровільної участі в бойових діях в Україні", - повідомляє розвідка.

У британській розвідці заявили, що ефект 3 АК навряд чи буде вирішальним для війни в Україні.

Нагадаємо, за добу ЗСУ ліквідували ще 160 окупантів та знищили дев'ять ворожих літаків.

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