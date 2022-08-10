Росія створює ілюзію масованого наступу на Донбасі: військовий експерт пояснив, для чого РФ це робить

Тим часом окупанти розпочали імітацію масованої наступальної операції на сході України, щоб змусити передислокувати українська війська з півдня на Донбас.

Про ситуацію на східному фронті розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю HB.

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"Тут йде дуже велика гра в масштабах усього угруповання військ, хто кого перетягне, переграє. Поки ми переграємо, ми маємо всі шанси змусити Російську Федерацію або сісти на півдні в глуху оборону, або розпочати наступальну операцію на Херсонському або Криворізькому напрямку. Я так розумію, це наш задум", - сказав експерт.

За словами Жданова, російська армія, яка перебуває на сході, має проблеми із кількістю особового складу. Зокрема, на Бахмутському напрямку.

"Усіма силами противник намагається створити ілюзію масованого наступу. За відсутності достатньої кількості резервів, при тому, що, до речі, в останні дві доби ми вже спостерігаємо на Бахмутському напрямі таку нестачу особового складу, що вони на штурмові дії наших позицій посилають диверсійні групи. Тобто вже не батальйонно-тактичні групи штурмують наші позиції, переходять в атаку, а диверсійні групи, які ми виявляємо та знищуємо, зазнають втрат. Але вони вперто йдуть у наступ на наші позиції, щоби створити ілюзію масованого наступу, щоб ми терміново почали перекидати свої резерви на східний напрямок, артилерію на східний напрямок, авіацію на східний напрямок. А потім вони оберуть, де буде слабше, і там ударять самі", - зазначив експер.

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Він також зазначив, що у підрозділах армії РФ загострилися міжнаціональні конфлікти, що грає на руку українським силам.

"Тут слід зазначити, що у лавах російської армії загострилися міжнаціональні конфлікти. Прикладів все більше. У росіян, які вважають себе етнічними росіянами, хоч такими вони можуть і не бути, є одна особливість. Вони ставлять себе вище не лише за національною чи етнічною ознакою, вони намагаються просувати ідею, що вони найвища раса, старший брат для всіх інших народів, і всі інші народи повинні їм підкорятися. А це вже є нацизм.

Нам це грає на користь, бо це деморалізує особовий склад та розвалює дисципліну в армії. Сьогодні вони конфліктують між собою, завтра відмовляться вести бойові дії в одному окопі, післязавтра перестріляють або один одного, або командирів, що стримують їх у цих окопах, і підуть звідти. Це дуже добре, особливо зараз, коли командуванню Російської Федерації доводиться створювати зведені батальйонно-тактичні групи, із залишків кількох батальйонно-тактичних груп вони зводять в одну для того, щоб відновити боєздатність. А там виявляються люди різних національностей, із різних підрозділів, які не знають один одного. І тут починаються конфлікти: хто де займе оборону, хто першим піде у наступ, хто взагалі не піде у наступ тощо. Критичним це стане тоді, коли матиме масовий характер", - підкреслив Жданов.

Нагадаємо, у середу, 10 серпня, Росія обстріляла центр Бахмута, в результаті обстрілу загинуло семеро людей, ще шестеро отримали травми.

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