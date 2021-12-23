Росія стягнула до кордонів з Україною майже 52 батальйонно-тактичні групи - ЗСУ

Росія стягнула до кордонів з Україною майже 52 батальйонно-тактичні групи - ЗСУ

За словами головнокомандувача ЗСУ, Росія продовжує стягувати війська до наших кордонів.

Росія продовжує стягувати війська до кордонів з Україною. Станом на 23 грудня вздовж наших кордонів перебуває 52 батальйоно-тактичні групи.

Про це під час брифінгу повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

За його словами, Росія має можливість, аби збільшити кількість до 150 батальйоно-тактичних груп.

"На сьогоднішній день ми десь нараховуємо близько 52 батальйонно-тактичних груп, вони здійснюють рухи уздовж державного кордону України. Але хочу нагадати, що у квітні цього року, наприклад, їх було 62. Та й взагалі у них є така можливість, що вони можуть збільшити і до 150. Тому відповідно наша задача військових – ми спостерігаємо, ми готуємось, ми жодним чином не розслабляємось, робимо свою справу", - цитує "Укрінформ" Залужного.

Також він повідомив щодо ситуації на кордоні з Кримом. Він зазначив, спостерігається подальше нарощування російських військ в АР Крим, але незанчне.

"Ну, наприклад, за останній тиждень відбулось, я б сказав, незначне збільшення. Ми нарахували близько 1500-1800 осіб відповідно до минулого тижня. Так, відбувається це (нарощування – ред.), так Російська Федерація це робить", - розповів генерал-лейтенант.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що за 200 км від російсько-українського кордону перебуває 122 тис. військових РФ, а за 400 км - 143,5 тис. військових. Ситуація біля кордону він назвав неспокійною.

На випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україні ухвалили таємний документ - план оборони, в якому вперше детально прописані дії кожної інституції чи структури.

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