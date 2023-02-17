Росія стягує авіацію до українських кордонів: аналітики оцінили рівень загрози

Окупанти можуть використати свої літаки та гелікоптери, щоб підтримати наземний наступ.

Війська Російської Федерації посилюють використання повітряних сил в Україні, зазнаючи невиправданих втрат літаків, які залучають до розширених бойових дій. Водночас росіяни не намагатимуться різко посилити повітряні операції над контрольованою Україною територією.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Видання Financial Times, посилаючись на дані розвідки країн-членів НАТО, повідомило 14 лютого, що РФ накопичує літаки та гвинтокрили поблизу російсько-українського кордону. Видання припустило, що таким чином російські винищувачі можуть підтримувати наступ на землі. Російське опозиційне видання "Важливі історії" 16 лютого з посиланням на джерело в Міністерстві оборони Росії повідомило, що російські військові змінюють тактику та зобов'язалися використовувати велику кількість повітряних сил в Україні", – сказано у повідомленні.

Високопоставлений чиновник НАТО повідомив, що 80% військово-повітряних сил РФ залишаються недоторканими. Російські війська намагаються вивести з ладу українську протиповітряну оборону, готуючись до великої ударної кампанії.

Нагадаємо, британська розвідка поінформувала, що за останній тиждень кількість вильотів Росії зросла до рівня, який востаннє спостерігався влітку 2022 року, але зазначила, що російські сили не збільшили свою повітряну присутність в Україні.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія в найближчі тижні може змінити тактику у війні та спробувати влаштувати повітряний наступ на Україну.

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