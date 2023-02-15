Росія стягує авіацію до українського кордону: майор Нацгвардії оцінив загрозу

Росія накопичує літаки і гелікоптери на кордоні з Україною, ймовірно, для нового наступу.

Росія готується до майбутнього наступу і накопичує авіацію на кордоні з Україною. Наразі РФ стягнула вже близько 400 літаків і 300 гелікоптерів.

Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу Нацгвардії, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

За його словами, Росія має досить велику кількість літаків – понад 2 тисячі. Наразі близько 400 літаків і 300 гелікоптерів вона стягнула до кордону з Україною. Однак поки що ця авіація залишається не надто активною.

"Цілком ймовірно, що вони спробують атакувати з повітря. Але ми, на жаль, ще не встигнемо поставити на озброєння винищувачі F-16 чи інші. Тому доведеться боротися з цими літаками нашими засобами протиповітряної оборони і тими літаками, які в нас є", – зазначив Гетьман.

Він зауважив, що Україна на сьогодні має приблизно удесятеро менше літаків, ніж Росія. Тому, якщо окупанти почнуть атакувати з повітря, як підтримка наступу по суходолу, це може принести певну користь.

"Але ми отримали дуже багато засобів ППО. Нещодавно від Литви — старенький L70. Вони можуть нищити щонайменше штурмову авіацію", – підкреслив експерт.

Майор Гетьман зауважив, якби Україна мала потужні літаки, ЗСУ отримали б перевагу в повітрі. А поки маємо далі знищувати російську авіацію.

"Якщо вони полізуть у великій кількості, сподіваюсь, що наше ППО дасть відсіч. Багато разів воно демонструвало, що ми вміємо працювати з тими комплексами, які у нас були і які нам поставили союзники. Думаю, що нічого суттєво не зміниться. Але це ще одне навантаження, яке вони нам зроблять", – припустив Олексій Гетьман.

Нагадаємо, очільник українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан припустив, що Росія може стягувати до кордонів з Україною авіацію, що, найімоввірніше, свідчить про підготовку РФ до повітряної битви, тому міжнародні партнери України вважають за необхідне надати Києву засоби ППО, якими можна відбивати можливу повітряну атаку росіян.

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