Росія стягує для нового наступу в Україні техніку 1950-х років - британська розвідка

Росія перекидає резервні сили з усієї країни та збирає їх поблизу України для майбутніх наступальних операцій, оснащуючи піхотні підрозділи застарілими зразками техніки, знятими з довгострокового зберігання.

Зокрема, РФ готується застосувати для нового наступу на Україну броньовані машини МТ-ЛБ, які було розроблено у 1950-х роках

Про це повідомляє Міноборони Британії у Тwitter.

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За даними британської розвідки, Росія перекидає резервні сили з усієї країни та збирає їх поблизу кордонів України для майбутніх наступальних операцій. Велика частина нових піхотних підрозділів, ймовірно, розгортається з броньованими машинами МТ-ЛБ, знятими з довгострокового зберігання.

Росія тривалий час вважала їх непридатними для більшості передових транспортних завдань піхоти. Ці броньовані машини були розроблені у 1950-х роках як тягачі для артилерії, вони мають дуже обмежену броню та лише кулемет для захисту.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін на зустрічі з міністрами сказав, що Росія в Україні "ще чогось серйозного не починала". Але забув сказати на камери про примусовий перехід російського бізнесу на військові рейки - адже інакше воювати Путіну вже задорого.

Понад 37 тисяч ліквідованих окупантів, понад 4 тисячі знищених броньованих машин та 1,5 тисячі танків - усе це не заважає Путіну вихвалятися "досягненнями".

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