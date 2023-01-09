РФ стягує до Білорусі металобрухт, оскільки не має достатніх спроможностей для розконсервації озброєння та техніки - Генштаб

Відомо, що до робіт з відновлення військової техніки, що прибула з РФ, залучаються білоруські військовослужбовці.

Військово-промисловий комплекс РФ не має достатніх спроможностей, щоб провести розконсервацію озброєння та військової техніки. Тому противник стягує свій металобрухт на білоруському напрямку.

Про це повідомляє генерал-лейтенант, начальник штабу - заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк у Telegram.

За даними Генштабу ЗСУ, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває до Білорусі з РФ для навчання особового складу противника, знята з довготривалого зберігання. Для її відновлення потрібен час, а також значні сили й засоби.

Відомо, що до робіт з відновлення військової техніки, що прибула з РФ, залучаються білоруські військовослужбовці.

"Сили оборони уважно стежать за переміщеннями ворога, а також відслідковують потенційні загрози, які можуть бути пов‘язані зі спільними льотними навчаннями сил РФ та Білорусі від 16 січня до 1 лютого. Ми знаємо, де ворог розміщує особовий склад і техніку. Ми готові до різних сценаріїв, але загроза вторгнення зі сторони Білорусі на сьогодні залишається малоймовірною", - резюмував Павлюк.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що командування РФ у своїх планах розглядає можливість нового наступу з Білорусі на територію України, зокрема на Київ або Волинь.