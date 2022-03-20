Росія стягує додаткову техніку для війни проти України, але інтенсивність вже нижча - CIT

Росія стягує додаткову техніку для війни проти України, але інтенсивність вже нижча - CIT

Зараз інтенсивність перекидання нижча, ніж це було перед початком повномасштабного вторгнення.

Країна-агресорка перекидає додаткові ешелони військової техніки з різних регіонів, включно з інженерними машинами.

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Про це повідомляє аналітична група Conflict Intelligence Team.

Там зазначили, що зараз інтенсивність перекидання нижча, ніж це було протягом місяців перед повномасштабним вторгненням РФ до України. Проте аналітики наголошують, що російські сили можуть застосувати ще 40 незадіяних батальйонно-тактичних груп, кількість яких може перевищувати 20 тисяч осіб. Також аналітики зазначили, що у них є сумніви щодо боєздатності цих військових.

Фото: Conflict Intelligence Team

Так, 17 березня в Ростові-на-Дону на знятому відео помітили ешелон з танками. Аналітики СІТ встановили із баз даних російської залізниці, що він прямував зі станції Сибірцево у Приморському краї (Далекий Схід). Там дислокується 60 мотострілкова бригада 5 загальновійськової армії.

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