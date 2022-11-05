Росія стягує "мобіків" на Кремінський і Сватівський напрямки – Гайдай про ситуацію в області

Кремінський і Сватівський напрямки – дві найважчі ділянки на Луганщині.
У Луганській області найважчими ділянками зараз є Кремінський і Сватівський напрямки, куди Росія стягує мобілізованих.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Туди вже встигли підтягнути свіжомобілізованих росіян; кількість обстрілів на добу йде на сотні", - розповів він.
Також, за його словами, упродовж доби росіяни до 10 разів намагаються прорвати оборону Збройних сил України..
Гайдай також розповів, що окупанти не відновлюють Сєвєродонецьк, а до порожніх квартир заселяють військових.
"З будинків, де залишилося хороше майно – окупанти вантажівками вивозять у напрямку Луганська", - сказав Гайдай.
Ситуація на Луганщині
5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.
Станом на кінець жовтня ЗСУ звільнили вже 9 населених пунктів в Луганській області.
Українські захисники взяли під вогневий контроль трасу Сватове-Кремінна на Луганщині. ЗСУ не дають росіянам переміщувати трасою ні особовий склад, ні військову техніку, ані боєприпаси.
Російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону в Луганській області.
На Луганщині окупаційна влада дозволила без підстав проводити обшуки у домівках людей.
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