Росія стягує "мобіків" на Кремінський і Сватівський напрямки – Гайдай про ситуацію в області

Кремінський і Сватівський напрямки – дві найважчі ділянки на Луганщині.

У Луганській області найважчими ділянками зараз є Кремінський і Сватівський напрямки, куди Росія стягує мобілізованих.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Туди вже встигли підтягнути свіжомобілізованих росіян; кількість обстрілів на добу йде на сотні", - розповів він.

Також, за його словами, упродовж доби росіяни до 10 разів намагаються прорвати оборону Збройних сил України..

Гайдай також розповів, що окупанти не відновлюють Сєвєродонецьк, а до порожніх квартир заселяють військових.

"З будинків, де залишилося хороше майно – окупанти вантажівками вивозять у напрямку Луганська", - сказав Гайдай.

Ситуація на Луганщині

5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

Станом на кінець жовтня ЗСУ звільнили вже 9 населених пунктів в Луганській області.

Українські захисники взяли під вогневий контроль трасу Сватове-Кремінна на Луганщині. ЗСУ не дають росіянам переміщувати трасою ні особовий склад, ні військову техніку, ані боєприпаси.

Російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону в Луганській області.

На Луганщині окупаційна влада дозволила без підстав проводити обшуки у домівках людей.

Читайте також: