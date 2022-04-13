Росія стягує на Донбас сили, що вп'ятеро перевищують українські – The Times

Росія стягує на Донбас сили, що вп'ятеро перевищують українські – The Times

Проте, за словами джерела, навіть така перевага не гарантує РФ перемоги.

Президент Росії Володимир Путін намагається стягнути на Донбас сили, які за чисельністю впʼятеро перевищуватимуть розташовані там українські війська.

Про це пише The Times із посиланням на джерело.

Водночас джерело видання зазначило, що навіть така перевага не гарантує Росії перемоги у війні проти України.

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Супутникові знімки Maxar показують, що Росія нарощує військову присутність щонайменше в Бєлгородській області. Скупчення російської техніки зафіксовані неподалік населених пунктів Солоті та Валуйки на трасі, що веде до кордону з Україною.

Нагадаємо, телеканал CNN також повідомляв про колону російської техніки, яка везла морських піхотинців із міста Матвіїв Курган у Ростовській області в бік Донбасу.

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