Росія стягує резерви: близько 10 тисяч військових чекають на переправу через Кримський міст - Жданов

Частини не до кінця укомплектованого армійського корпусу російських окупаційних військ, який було помічено біля Таганрога, зупинилися для переправи через Кримський міст.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

Посилаючись на дані української розвідки, він зауважив, що повністю укомплектувати резервний корпус росіянам не вдалося — замість 15 тисяч військових в Україну відправляється лише 10.

“Не очікуючи набору решти 5 тисяч вони вже перетягують його в Україну. Точної інформації поки нема, можна припустити, що військові ешелони, які були помічені в районі Таганрога, є частинами підрозділів третього армійського корпусу. Зараз вони в районі Кримського мосту”, - повідомив експерт.

Жданов зазначив, що через технологічні особливості Кримського моста окупанти не мають можливості гнати ешелони один за одним.

“Їх поволі перетягують в Крим, що свідчить про те, що Кримський міст потрібно закривати”, - наголосив експерт.

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На думку Жданова, резервний корпус міг би посилити угруповання російських окупаційних військ на правому березі Дніпра.

“Але до часу їх прибуття мостів уже не буде, а понтонними переправами перекидувати їх ми не дамо. Тому це буде або посилення Запорізького або Донецького напрямку”, - припустив військовий експерт.

Нагадаємо, в анексованому Криму дуже багато російських військових об'єктів. Раніше військовий експерт Олег Жданов назвав основні цілі в окупованому Криму, де може статися "бавовна".

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