"Росія стягує сили. У Слов’янську готуємося до будь-якого сценарію" - Донецька ОВА

Росія стягує сили до Слов’янська і, скоріш за все, збирається повторити сценарій Маріуполя та Сєвєродонецька.

Наразі вся лінія зіткнення під обстрілами.

Про це заявив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Росіяни не змінюють тактику по жодному місту. Ми бачили, що відбувалося в рідному Маріуполі та в Сєвєродонецьку, тому зі Слов’янськом готуємося до будь-якого сценарію", - сказав Кириленко.

За його словами, наразі вся лінія зіткнення на Донеччині під постійними обстрілами. При цьому серед пріоритетних напрямків ворога - слов’янський.

"Спостерігаємо накопичення живої сили, важкої броньованої техніки і артилерії на Слов’янському напрямку. Ворог застосовує свою тактику і намагається посунутися ближче до лінії нашої оборони для того, щоб окрім ракет, літаків, які вони системно використовують на Донеччині, використовувати ствольну артилерію для обстрілів міста. І до певних частин Слов’янська артилерія вже дістає", - додав він.

Як повідомлялося, на Харківському напрямку окупанти держави-терористки Росії намагаються не підпустити Сили оборони на державний кордон України. Росіяни також прагнуть не допустити виходу ЗСУ в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку.

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