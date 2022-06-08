Росія стягує свої сили до Білорусі, аби гатити по постачаннях лендлізу до України - експерт

Росія стягує свої сили до Білорусі, аби гатити по постачаннях лендлізу до України - експерт

Росія найімовірніше готується зірвати поставки важкого озброєння Україні за програмою лендлізу. Саме з цією метою на території Білорусі, що межує з Україною, з’явились російські "Іскандери" та комплекси "Панцир-С".

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, наявність цього озброєння поблизу української території не свідчить про наступ.

Про це Жданов сказав в інтерв'ю "Україна 24".

"Це не свідчить про наступ. Дійсно, розвідка нарешті визначилася з належністю цих "Іскандерів". Вони стоять десь за 50 кілометрів від нашого кордону з Білоруссю. Там ще стоять також російські комплекси "Панцир-С". Справді є тактична авіація Росії на аеродромі в Білорусі. Але це не наступальне угрупування, це ударне угрупування", - підкреслив експерт

За його словами, найголовніша загроза для України може бути з боку Білорусі. Звідти ракети можуть летіти на відстань до 500 кілометрів по українській території.

"Судячи з того, що вони зосереджені на Волинському напрямку, це може свідчити про те, що Росія також готується до постачань зброї за програмою лендліз. Тому що коли сюди підуть перші партії з технікою та озброєнням - постачання будуть великі і їх будуть завозити саме через західний кордон України. Думаю, що Росіє найімовірніше готується максимально зірвати наші постачання", - заявив Жданов.

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Експерт вважає, що найбільше під загрозою може опинитися залізнична інфраструктура. Крім того, це будуть ракетні удари не лише з землі, а й з повітря, зокрема авіація та ракетні війська.

"Ми можемо цьому протидіяти, якщо в перших партіях постачання зброї прийдуть, наприклад, комплекси Patriot. Вони зможуть закрити якусь частину неба або створити на цьому напрямку проблеми для російських військ. Крім того, якщо ми отримаємо HIMARS (ракетні системи високої мобільності - ред.), то за 50 кілометрів від кордону вони дістануть по "Іскандерах", - припустив експерт.

Крім того, Жданов переконаний, що Україна може вдарити і по території Білорусі, адже ця країна де-факто стала учасницею війни.

"Ми не давали жодних зобов'язань, взагалі немає обмежень щодо території Білорусі. А де-факто Білорусь є учасницею війни, вона надає свою територію, свою інфраструктуру, забезпечує дії російських військ на своїй території. Тому можна вважати, що вони повноцінні учасники війни на стороні Російської Федерації", - наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник 8 червня повідомив, що окупанти розмістили біля Херсона ракетні комплекси "Іскандер-М", а в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв КРМБ типу "Калібр".

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