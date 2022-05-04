Росія стягує в Україну нові сили: Арестович пояснив, чи змінить це щось на фронті

Росія стягує в Україну нові сили: Арестович пояснив, чи змінить це щось на фронті

Росія намагається поповнити втрати бойового складу, тому мобілізує резервістів. Зокрема, повістки до військкомату надходять навіть військовим пенсіонерам.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович пояснив, що Росія впродовж місяця може стягнути 50 тисяч військовослужбовців.

Свою думку радник керівника ОП висловив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним у вівторок, 3 травня..

За словами політика, це вже будуть набагато слабші підрозділи, аніж ті, що були у РФ на початку повномасштабного вторгнення.

"Вони і 50 тисяч можуть зібрати упродовж двох місяців. Але якість… Це не ті підрозділи, які заходили. Це значно менше боєготове угруповання. Туди додадуть строковиків, швидше за все. Ніякого бойового залагодження не буде. Просто – автомат в зуби і пішов. Але масу військову вони отримають, вона буде озброєна: у них будуть танки, БТРи, БМП", - наголосив Арестович.

Політик додав, що ЗСУ перемогли елітні підрозділи, коли були менш підготовленими. Тож нові підрозділи РФ не зможуть нічого досягти та зазнають поразки.

"Вони будуть героїчно наступати. Вони можуть знову піти під Київ, приміром. Просто доля у них одна і та ж. Елітні дивізії ми перемололи, будучи гірше підготовленими і озброєними, ніж зараз. Ми отримаємо армію, яка тут не воювала, а ми так. Результат – плюс 10 тисяч загиблих російської армії. Цей цикл буде повторюватися, поки путінський режим згоден його повторювати", - прокоментував Арестович.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович розповів, чому російські війська безперервно продовжують свій наступ.

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