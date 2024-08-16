Росія стягує війська до Курської області через прорив ЗСУ — британська розвідка

Розвідка Британії повідомляє, що РФ розгорнула більше сил у Курській області після раптового наступу України.

Росія розгорнула в Курській області більше своїх сил після неочікуваного наступу України. Ймовірно, РФ перетягнула війська з інших напрямків фронту.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Британії.

Зазначається, що попри те, що Росія встановила оборонні лінії та мала прикордонні сили в Курській області, її війська не були готові відповісти на штурмові сили кількох українських батальйонів.

"Після початкового безладу та дезорганізації російські сили розгорнули більші сили в регіоні, зокрема, ймовірно, з інших місць уздовж лінії зіткнення", – йдеться у зведенні.

Британська розвідка заявляє, що росіяни також почали будувати додаткові оборонні позиції, намагаючись перешкодити наступу Сил оборони України.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 15 серпня на Курщині Сили оборони загалом взяли під контроль уже 82 населені пункти.

Читайте також: