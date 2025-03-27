Росія суттєво наростила кількість штурмових дій у березні: інфографіка

Відмічається значна активізація ворога вздовж лінії фронту.
Дані аналітиків DeepState показують, що у березні російські загарбники збільшили загальну кількість штурмів позицій сил ЗСУ на 17%.
Відповідну інфографіку опубліковано у Telegram-каналі DeepState.
Експерти повідомили, що наразі відмічається значна активізація російських загарбників вздовж лінії фронту.
"За неповних 26 днів цього місяця на 17% більше атак, ніж за 28 днів лютого", - йдеться у повідомленні.
Також аналітики повідомили, що ворог зберігає найбільшу активність на Курщині та прикордонні, на Лиманському, Покровському та Времівському відтинках.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися в Бєлгородській області.
Ми раніше інформували, що на Покровському напрямку тривають важкі бої на всіх ділянках.
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