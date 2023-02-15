Росія суттєво збільшує наступальні дії на п'яти напрямках: головне зі зведення Генштабу

Протягом доби Росія завдала 17 авіаційних ударів, внаслідок чого є поранені та загиблі.

Попри значні втрати, Росія не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Російські окупанти суттєво продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 15 лютого.

"Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів. Окрім того, ворог здійснив 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Покровська Донецької області та Херсонщини. Є поранені та загиблі серед цивільного населення, майже знищений житловий багатоповерховий будинок та знову обстріляно лікарню в Бериславі", - йдеться у повідомленні ЗСУ.

Ситуація на фронті

Ворог не припиняє обстрілювати прифронтові населені пункти. Зокрема:

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів, включаючи Крохмальне, Чернещину Харківської області; Новоєгорівку, Макіївку, Стельмахівку, Невське і Червонопопівку на Луганщині та Терни, Новоселівку, Спірне, Роздолівку та Степове Донецької області.

противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів, включаючи Крохмальне, Чернещину Харківської області; Новоєгорівку, Макіївку, Стельмахівку, Невське і Червонопопівку на Луганщині та Терни, Новоселівку, Спірне, Роздолівку та Степове Донецької області. На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, серед них – Миколаївка, Васюківка, Білогорівка, Веселе, Дубово-Василівка, Бахмут, Ступочки, Курдюмівка, Дружба та Майорськ.

мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, серед них – Миколаївка, Васюківка, Білогорівка, Веселе, Дубово-Василівка, Бахмут, Ступочки, Курдюмівка, Дружба та Майорськ. На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 14 населених пунктів, зокрема, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Микільське, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

"В Старобільську Луганської області, на території хірургічного корпусу місцевої лікарні, окупанти розгорнули військовий шпиталь для лікування важкопоранених російських військовослужбовців. Хірургічний корпус повністю закритий для використання цивільними особами. Станом на 11 лютого відзначено прибуття близько 20 військових вантажних автомобілів із пораненими росіянами", - поінформували у Генштабі.

А в Новій Каховці, що на Херсонщині, окупанти обшукують приватні садиби місцевого населення з метою вилучення плавальних засобів, які потім використовуються для проведення диверсійних дій та провокацій.

У відповідь авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також українські захисники на східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".

"Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, 3 райони зосередження живої сили противника та 2 його склади боєприпасів", - додали у ЗСУ.

Нагадаємо, очільник Кремля Путін не змінив мети окупувати всю Україну. У Міноборони відповіли, чи має РФ ресурси для цього.

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