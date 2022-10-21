"Росія свідомо розпалюює продовольчу кризу": Зеленський про намагання РФ зірвати експорт українського зерна

Окупанти роблять все, щоб загальмувати експерт українського зерна. У черзі перебувають понад 150 суден, яким потрібно виконати зобов'язання по контрактам.

Росіяни намагаються загальмувати експорт українського зерна. Наразі 150 суден перебувають у черзі для того, щоб виконати зобов'язання по контрактам.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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“Росія свідомо розпалює продовольчу кризу. Вона стала такою ж гострою, якою була в першій половині цього року. Наразі понад 150 суден перебувають у черзі, щоб виконати зобов'язання по постачанню нашої агропродукції. Це штучна черга. Вона виникла лише через те, що Росія затримує проходження суден. Кожен день перебування кораблів з продовольством означає зростання соціальної та політичної напруги, що споживають нашу агропродукцію”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що за час роботи української зернової ініціативи через російське гальмування ми не до експортували близько трьох мільйонів тонн продовольства. Водночас це річний обсяг споживання для 10 мільйонів людей.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили "Ураган" рашистів на Херсонщині.

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