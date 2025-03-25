Росія та Україна обирають тривалу війну замість невигідної угоди – оцінка розвідки США

Розвідка вважає, що обидві сторони використовують переговори радше як тактичні кроки, а не як шлях до стійкого миру.

Попри часткові домовленості щодо припинення вогню, Москва і Київ, ймовірно, продовжують вважати, що затяжна війна менш ризикована, ніж укладання невигідного мирного врегулювання.

Про це йдеться в оновленій оцінці розвідувальної спільноти США, представленій 25 березня під час слухань у сенатському комітеті з розвідки щодо щорічного звіту про світові загрози.

Згідно з доповіддю, лідери обох країн "усвідомлюють ризики затяжного конфлікту", однак Росія, маючи поступ у деяких секторах фронту, демонструє стратегічне терпіння. Водночас для України будь-яка територіальна поступка без гарантій безпеки з боку Заходу може викликати внутрішню політичну кризу.

Окремо в оцінці вказано, що:

Москва прагне використовувати виснажливу війну як інструмент для поступового ослаблення позицій Києва;

Росія зберігає військову ініціативу на полі бою, попри західні спроби підвищити для неї ціну війни;

українські удари по території РФ, а також нездатність Росії досягти швидкої перемоги посилюють побоювання щодо потенційного використання Кремлем ядерної зброї.

Під час слухань у Сенаті також розглядалося питання переговорів в Ер-Ріяді. За даними Білого дому, Росія та Україна погодилися виключити застосування сили проти цивільного судноплавства в Чорному морі, а також напрацювати механізм заборони ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури обох країн.

Водночас розвідка вважає, що обидві сторони використовують ці домовленості радше як тактичні кроки, а не як шлях до стійкого миру.

Нагадаємо, Сполучені Штати та Україна домовилися спільно розробити практичні заходи для впровадження угоди, яка передбачає заборону атак на енергетичну інфраструктуру обох країн.