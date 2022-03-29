"Росія також входить": Арахамія назвав країни, які можуть виступити гарантами безпеки України

"Росія також входить": Арахамія назвав країни, які можуть виступити гарантами безпеки України

За словами політика, інші країни також зможуть приєднатися до договору за своїм бажанням.

Голова переговорної групи, нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія назвав країни, які можуть виступити гарантами безпеки України.

"Ми бачимо, в першу чергу країни Ради Безпеки ООН. Це і Велика Британія, і Китай, і Російська Федерація туди входить. США, звичайно, Франція, Туреччина, Німеччина, Польща та Ізраїль", - зазначив він під час брифінгу 29 березня.

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За словами Арахамії, інші країни також зможуть приєднатися до договору за своїм бажанням.

"Ми пропонуємо зробити вільне приєднання до договору гарантій. Якщо інші країни захочуть приєднатись, ми надамо їм таке право", - резюмував він.

Нагадаємо, зранку 29 березня у турецькому Стамбулі розпочались українсько-російські переговори. За підсумками перемовин Арахамія повідомив, що Україна працює над створенням нового механізму гарантій безпеки. Проте він тимчасово не працюватиме щодо окупованого Донбасу та анексованого Криму.

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