Росія таємно відправила Ірану 140 млн євро та західну зброю в обмін на дрони - Sky News

Супутникові знімки свідчать про те, що 20 серпня російський літак доправив зброю та гроші в аеропорт Тегерана.

Росія у серпні таємно відправила Ірану 140 млн євро та західне озброєння, яке вдалось захопити на полі бою, в обмін на дрони. Гроші та озброєння окупанти перевозили військовими літаками.

Про це пише видання Sky News з посиланнями на свої джерела.

За даними видання, 20 серпня в аеропорт Тегерана Росія військовим літаком доправила 140 млн євро та комплекси NLAW, Stinger та Javelin. Західне озброєння потрібне Ірану, щоб вкрасти технології та виготовити щось схоже.

В обмін Іран передав РФ понад 160 безпілотних літальних апаратів, серед яких: 100 безпілотників Shahed-136, 60 менших безпілотників Shahed-131 і шість безпілотників Mohajer-6.

Останнім часом між Тегераном і Москвою було укладено ще одну угоду про безпілотники вартістю 200 мільйонів євро.

Також видання опублікувало супутникові знімки того, як російський військовий літак Іл-76 перебуває в аеропорту Тегерана.

Фото: Sky News

Фото: Sky News

Росія використовує іранські дрони для обстрілів України

Російські терористи почали активно використовувати іранські дрони для обстрілів України. Спочатку Іран активно заперечував те, що передав РФ свої безпілотники, проте згодом таки визнав цей факт. У МЗС заявили, що країна постачала дрони РФ, але нібито за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну

У США заперечили, що це сталось ще до повномасштабного наступу Росії на Україну. За їхньою інформацією, лише влітку 2022 року Іран переправив десятки дронів до РФ.

1 листопада CNN з посиланням на представника однієї з західних країн повідомило, що Іран передасть Росії близько тисячі балістичних ракет та нові дрони для ударів по українських містах. Західні офіційні особи припускають, що зброя точно буде доставлена до кінця року.

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