Росія - токсичний партнер, відповідальний за масові воєнні злочини - Кулеба

Чим раніше світ розірве всі зв’язки з Росією, тим краще.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що сьогодні Росія залишається токсичним партнером, відповідальним за масові воєнні злочини в Україні.

Про це він 16 березня написав у себе в Twitter.

"Депутинізація означає позбавлення від російського впливу в усіх сферах. Політика, міжнародні відносини, економіка, енергетика, бізнес, мистецтво, дослідження тощо", - пояснив Кулеба.

Він додав, що чим раніше світ розірве всі зв’язки, тим краще.

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