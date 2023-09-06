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Росія три години тероризувала Одещину безпілотниками: одна людина загинула, є руйнування

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Росія три години тероризувала Одещину безпілотниками: одна людина загинула, є руйнування

Дрон-камікадзе "Shahed" / Фото: Associated Press

У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі.

В результаті атаки ворожих БпЛА на Одещині загинула одна людина, а також зафіксовані руйнування обʼєктів.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він повідомив, що російські терористи атакували область протягом трьох годин.

"У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства", – повідомляє голова ОВА Кіпер.

Крім того, він повідомив про загибель однієї людини.

"На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні", - повідомив Кіпер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 6 вересня російські загарбники атакували Україну крилатими ракетами.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти вкрили вогнем Іванівку в Херсонській області. Поранення отримали двоє людей.

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Дата публікації
Перегляди
306
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