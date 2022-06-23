Росія тричі за день обстрілювала Сумщину "Градами" та мінометами: поранена дитина

Росія тричі за день обстрілювала Сумщину "Градами" та мінометами: поранена дитина

Російські окупанти тричі за 23 червня обстріляли Сумську область.

Росіяни стріляли з "Градів", мінометів та скинули вибухівку з безпілотника.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Так, о 14:00 окупанти з безпілотника скинули вибухівку на територію Краснопільської громади. На щастя, жертв та руйнувань немає.

"Близько 17 години з території росії ворог обстріляв Юнаківську громаду з "Градів", 30 прильотів. Використовували заборонену зброю - фосфорні снаряди. Постраждала дитину, госпіталізували до лікарні. Також пошкоджена господарська споруда", - повідомив Живицький.

О 20:00 Росія обстріляла з мінометів Середино-Будську громаду. Зафіксовано 20 "прильотів". Наявність потерпілих та руйнування встановлюються.

Нагадаємо, станом на 23 червня біля окупованого Криму триває пожежа на захоплених Росією бурових платформах українського "Чорноморнафтогазу" – так званих "вишках Бойка".

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