Росія тричі за день обстрілювала Сумщину "Градами" та мінометами: поранена дитина

Російські окупанти тричі за 23 червня обстріляли Сумську область.
Росіяни стріляли з "Градів", мінометів та скинули вибухівку з безпілотника.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Так, о 14:00 окупанти з безпілотника скинули вибухівку на територію Краснопільської громади. На щастя, жертв та руйнувань немає.
"Близько 17 години з території росії ворог обстріляв Юнаківську громаду з "Градів", 30 прильотів. Використовували заборонену зброю - фосфорні снаряди. Постраждала дитину, госпіталізували до лікарні. Також пошкоджена господарська споруда", - повідомив Живицький.
О 20:00 Росія обстріляла з мінометів Середино-Будську громаду. Зафіксовано 20 "прильотів". Наявність потерпілих та руйнування встановлюються.
Нагадаємо, станом на 23 червня біля окупованого Криму триває пожежа на захоплених Росією бурових платформах українського "Чорноморнафтогазу" – так званих "вишках Бойка".
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