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Росія тричі за день обстрілювала Сумщину "Градами" та мінометами: поранена дитина

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Росія тричі за день обстрілювала Сумщину "Градами" та мінометами: поранена дитина

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Російські окупанти тричі за 23 червня обстріляли Сумську область.

Росіяни стріляли з "Градів", мінометів та скинули вибухівку з безпілотника. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

Так, о 14:00 окупанти з безпілотника скинули вибухівку на територію Краснопільської громади. На щастя, жертв та руйнувань немає. 

"Близько 17 години з території росії ворог обстріляв Юнаківську громаду з "Градів", 30 прильотів. Використовували заборонену зброю - фосфорні снаряди. Постраждала дитину, госпіталізували до лікарні. Також пошкоджена господарська споруда", - повідомив Живицький. 

О 20:00 Росія обстріляла з мінометів Середино-Будську громаду. Зафіксовано 20 "прильотів". Наявність потерпілих та руйнування встановлюються. 

Нагадаємо, станом на 23 червня біля окупованого Криму триває пожежа на захоплених Росією бурових платформах українського "Чорноморнафтогазу" – так званих "вишках Бойка".

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