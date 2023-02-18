Росія тримає два ракетоносії у Чорному морі: військові розповіли, скільки "Калібрів" є на озброєнні

Під час ранкової ракетної атаки 18 лютого окупанти випустили чотири "Калібри" по Україні.

Станом на 18 лютого Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі дев’ять кораблів. Серед них – два ракетоносії з вісьмома ракетами "Калібр".

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"В Чорному морі корабельне угруповання ворога складається з 9 кораблів, серед яких один підводний, один надводний ракетоносій. Під час ранкової ракетної атаки окупанти випустили чотири "Калібри", два з яких наші сили протиповітряної оборони знищили. Отже, загальний залп наразі складає вісім ракет", – йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Україні 18 лютого

У більшості областей України зранку, 18 лютого, оголосили повітряну тривогу. Росія вчергове атакувала українські міста ракетами.

За даними ДТЕК, через загрозу ракетної атаки екстрені відключення світла запровадили у Києві, Київській, Одеській Дніпропетровській Сумській, Черкаській Кіровоградській, Херсонській, Івано-Франківській та Запорізькій областях.

Проте згодом "Укренерго" повідомило, що енергосистема повертається до нормальної роботи після превентивних відключень.

У Хмельницькому пролунали два вибухи.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій розповів, що одна ракета влучила у військовий об'єкт, друга - по цивільних забудовах.

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