Росія тримає напоготові у Чорному морі 5 ракетоносіїв із 32 "Калібрами" на борту

У Азовському та Середземному морях РФ тримає до 11 кораблів-носіїв ракет "Калібр".

У Чорному морі на бойовому чергуванні Росії перебувають 5 ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 32 ракети.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.

Крім того, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до шести ворожих кораблів та катерів; у Середземному морі - п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр".

Зазначається, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Чорного моря – 24 судна, з них чотири судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 45 суден, з них 11 суден рухались із протоки Босфор.

Нагадаємо, США радять Україні деокупувати Херсон та весь південь до настання зими.

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