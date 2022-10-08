Росія тримає напоготові у Чорному морі 5 ракетоносіїв: скільки "Калібрів" є на борту

У Чорному морі на бойовому чергуванні армії РФ перебувають 5 ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 32 ракети.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.

Окрім цього, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів і катерів.

В Середземному морі РФ тримає 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".

"За добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Чорного моря – 40 суден, з них 9 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 31 судно, з них 9 суден рухались з протоки Босфор", – зазначили у ВМС ЗСУ.

інфографіка / ВМС ЗС України

Вибух на Кримському мосту: що відомо зараз

На Кримському мосту стався вибух вранці 8 жовтня, внаслідок якого спалахнула чимала пожежа. За версією Росії, на залізничній частині мосту начебто загорілися сім цистерн із паливом та обвалилася частина дорожнього полотна на автомобільній частині мосту. На численних опублікованих у соцмережах фото й відео помітні обвалення автомобільної частини мосту та значне пошкодження залізничної.

Причиною вибуху могла стати вантажівка, яка підірвалася просто на мосту.

"Бавовна" на Кримському мосту викликала паніку на півострові. Так, на автозаправках утворилися довжелезні черги. Окупаційна "влада" заспокоює, що пального нібито достатньо, проте у Криму вже обмежили продаж продуктів в одні руки.

Тим часом, в РФ повідомляють про трьох загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту.

Зауважимо, що Росія використовує Кримський міст для забезпечення своїх військ на півдні України.