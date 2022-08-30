Росія тримає напоготові в Чорному морі 24 крилатих ракети

Росія може вдарити по Україні з моря.

Російська армія тримає напоготові в Чорному морі три кораблі з 24 крилатими ракетами типу "Калібр".

Про це 30 серпня повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Він зазначив, що море наразі штормить, тому зростає вірогідність відриву російських мін від якоря. Братчук закликав мешканців Одещини утриматися від купання і не наражати себе на небезпеку.

"Російські підрозділи ІПСО розповсюджують фейки щодо порядку вручення повісток та теми мобілізації. Дотримуйтесь інформаційної гігієни!" - додав він.

Нагадаємо, Україна звернулася до Туреччини із запитом щодо судна, яке могло провезти через Босфор російські ракетні системи.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: Якщо хочуть вижити – російським військовим настав час тікати!

Читайте також: