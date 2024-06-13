Росія тримає ракетоносії у Чорному, Азовському і Середземному морях: скільки "Калібрів" на бортах

Загальний залп може становити до 40 ракет.

Станом на ранок середи, 13 червня, Росія вивела до Чорного, Азовського і Середземного морів носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.

Зазначається, що в акваторії трьох морів росіяни тримають шість ракетоносіїв. На їхніх бортах може перебувати до 40 ракет.

У Чорному морі перебуває один ворожий корабель з "Калібрами", який має на борту до чотирьох ракет.

До акваторії Азовського моря росіяни вивели три ракетоносії. Загальний залп - до 24 ракет;

У Середземному морі перебувають два кораблі з крилатими ракетами "Калібр". Загальний залп - до 12 ракет.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що росіяни перекинули до Криму новітні ЗРК С-500. Загарбники посилюють систему протиповітряної оборони.

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