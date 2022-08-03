Росія тримає сім носіїв ракет "Калібр" у Чорному та Середземному морях

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні кораблі й катери.
Станом на 3 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожі носії оперативно-тактичних ракет "Калібр", загальний залп – 16 ракет.
Про це повідомляє командування ВМС ЗСУ.
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні чотири кораблі і катери та один десантний корабель для логістичного забезпечення.
В Середземному морі – п’ять носіїв крилатих ракет "Калібр".
"За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 29 суден, з них 4 судна рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 35 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - йдеться у повідомленні.
Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Нагадаємо, РФ намагається відновити паром "Керч-Єйськ", збільшує кількість авіації в Криму та тримає кораблі у морі.
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