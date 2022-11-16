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Росія тримає у Чорному морі 4 кораблі з 20 ракетами "Калібр" - ОК "Південь"

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Росія тримає у Чорному морі 4 кораблі з 20 ракетами "Калібр" - ОК "Південь"

Фото: Associated Press

Всього ворог зосередив у Чорному морі одночасно 14 кораблів

Росія тримає у Чорному морі 14 кораблів та катерів, серед яких 4 носії, які одночасно можуть випустити 20 крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Українські військові повідомили, що ворог зосередив у Чорному морі одночасно 14 кораблів, які маневрують біля тимчасово окупованого Криму.

Серед російського корабельного угрупування у Чорному морі присутні 4 носії, які споряджені 20 крилатими ракетами типу "Калібр".

Нагадаємо, раніше очільник Міністерства енергетики Україні Герман Галущенко повідомив, що 15 листопада Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми від початку війни.

Крім того, ми раніше інформували сили протиповітряної оборони збили понад 70 із 90 російських ракет, випущених по Україні.

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Дата публікації
Перегляди
1035
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