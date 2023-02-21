Росія тримає у Чорному морі 5 кораблів: у ЗСУ розповіли, чи є на озброєнні "Калібри"

Станом на вівторок, 21 лютого, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають п’ять російських кораблів. Носіїв крилатих ракет "Калібр" серед них немає.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих кораблів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що в Азовському морі перебуває один ворожий корабель. У Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, у ВМС ЗСУ розповіли, що від лютого 2022 року різниця потенціалів Чорноморського флоту Росії та Військово-морських сил Збройних Сил України зменшилась утричі. Зараз українські захисники успішно збивають ракети й безпілотники, які запускає РФ.

Військові також наголосили, що всі стратегічні підступи до Одеської області під контролем Військово-Морських Сил та інших підрозділів ЗСУ.

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