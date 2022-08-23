Росія тримає у Чорному морі чотири кораблі з 28 крилатими ракетами - ВМС

Станом на 23 серпня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 28 ракет.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів; в Середземному морі – п’ять носіїв крилатих ракет "Калібр".

Також за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 31 судно, з них 7 суден рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 28 суден, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних судах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, на Одещині знешкодили міну, яку виявили у Чорному морі (відео).

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