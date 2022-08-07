Росія тримає у Чорному морі чотири кораблі з ракетами "Калібр"

Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному, Азовському та Середземному морях корабельну групу в складі 13 кораблів.

Про це повідомляють ВМС ВСУ.

"Станом на 7 липня в Чорному морі на бойовому чергуванні чотири ворожі носії оперативно-тактичних ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракети; у Середземному морі – п’ять носіїв ОТР "Калібр", в Азовському морі контролюють морські комунікації до чотирьох кораблів і катерів", – йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах росії прохід Керченсько-Енікальською протокою завершили: у Чорне море – 35 суден, в тому числі 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор; в Азовському морі – 41 судно, в тому числі 7 суден рухалися з протоки Босфор.

Росія, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації (AIS) на громадянських судах в акваторії Азовського моря, продовжує порушувати Міжнародну конвенцію про охорону життя людини на морі 1974 р. (SOLAS).

Нагадаємо, біля берегів Румунії виявили міну в Чорному морі (відео вибуху).

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