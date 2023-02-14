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Росія тримає у Чорному морі один ракетоносій: скільки "Калібрів" загрожує Україні

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Росія тримає у Чорному морі один ракетоносій: скільки "Калібрів" загрожує Україні

Фото: Associated Press

Бойові кораблі РФ також перебувають у Середземному морі.

Станом на 14 лютого Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі сім ворожих кораблів, серед них – один носій "Калібрів", загальний залп складає вісім ракет.  

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

В Азовському морі чергує один ворожий корабель. У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, із них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.

Нагадаємо, керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк попередила, що хоча Росія після кожної масованої ракетної атаки по Україні бере паузу у два тижні, все ще залишається небезпека точкових ударів.

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Дата публікації
Перегляди
420
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