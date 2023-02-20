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Росія тримає у Чорному морі один ракетоносій: у ЗСУ розповіли, скільки "Калібрів" є на озброєнні

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Росія тримає у Чорному морі один ракетоносій: у ЗСУ розповіли, скільки "Калібрів" є на озброєнні

Фото: Associated Press

На сьогодні у Чорному морі загальний залп становить чотири "Калібри"

Росія сьогодні, 20 лютого, вивела сім кораблів у Чорне море, а також один ракетоносій.

Про це Військово-Морські сили ЗСУ інформують в Telegram.

"Росія вивела на бойове чергування у Чорне море сім кораблів. Серед них один носій ракет, загальний залп становить чотири "Калібри", - йдеться у повідомленні.

У Середземному морі РФ продовжує тримати 10 кораблів, з них п'ять ракетоносіїв, загальний залп - 72 ракети. В Азовському морі зафіксували один ворожий корабель.

Нагадаємо, У Чорному морі Росія станом на ранок 19 лютого тримала 9 кораблів, серед яких є ракетоносії. Сумарний залп "Калібрів" - 8 ракет.

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Дата публікації
Перегляди
1258
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